Breve História do Alto Tietê – Suzano

Suzano tornou-se município autônomo de Mogi das Cruzes em 1948, mas a história de seu povoamento começou bem antes.

Uma das pessoas que mais se dedicaram a estudar as origens da cidade foi Suami de Paula Azevedo, autor do livro, Suzano, Estrada Real que narra o surgimento do povoado no entroncamento dos caminhos que ligavam Mogi o litoral e a São Paulo.

Desde o século XVI, podemos dizer, que hoje onde está Suzano, já era um local conhecido. O pessoal que vinha de São Paulo de Piratininga para ir ao litoral, caçando índios ou em busca de ouro, passavam por aqui.

Suzano, Poá, Ferraz e Itaquaquecetuba eram importantes pontos de parada de viajantes que percorriam, ao logo de 4 dias, o trajeto entre São Paulo e Mogi.

No “caminhar à paulista”, como define Sérgio Buarque de Holanda naquelas viagens, os caminheiros pousavam nos locais onde encontravam algum conforto e segurança.

Guaió é um dos rios tributários do Tietê que passam por Suzano. Importante marco geográfico orientador dos caminhos de antigamente, seu nome serve como primeira designação da localidade que acrescido da pequena lavra aurífera do Taiaçupeba e das terras pertencentes à família Baruel, compunha o conjunto da zona rural que se constitui hoje no território do município.

A primeira escola do povoado data do início de 1870. Novos estabelecimentos de ensino só foram surgir vinte anos depois.

Com a construção da estrada de ferro, a região tornou-se importante fornecedora de madeira para o assentamento de dormentes. Para o embarque da madeira, fez-se necessário a criação de uma parada de trem provisória, a que se chamou de Piedade. Mas quando a via férrea foi inaugurada em 1875, Suzano ainda não havia merecido uma estação de trem.

A partir da instalação da vila Concórdia e do assentamento de moradores em suas simétricas quadras, pôde-se pleitear que a parada outrora utilizada para o embarque de dormentes fosse ativada para servir passageiros, o que ocorreu em 1891. A seguir, o engenheiro Joaquim Augusto Suzano Brandão providenciou a substituição da estação de madeira por outra de alvenaria, construída em estilo arquitetônico similar das demais estações. Em homenagem ao engenheiro Suzano, renomeou-se a vila em 1908.

Com o crescimento natural do povoado, em 17 de dezembro de 1919 pela Lei Estadual nº 1.705, promulgada pelo então presidente do Estado, Altino Arantes, a Vila de Suzano se tornou distrito de Mogi das Cruzes. Mas o ato oficial só ocorreu em 4 de maio de 1929, depois da nomeação do subprefeito, Antônio José da Costa da Conceição ocorrida três dias antes.

Depois de muita luta e determinação de seus líderes, Suzano finalmente conseguiu sua autonomia em 24 de dezembro de 1948, com a promulgação da Lei Estadual nº 233, assinada pelo governador do Estado, Adhemar de Barros. As eleições para os primeiros vereadores e prefeito foi realizada em 13 de março de 1949. A posse deles foi realizada no Cine Suzano, na Praça João Pessoa, em 2 de abril de 1949. Essa foi a data escolhida. Posteriormente para as comemorações de aniversário da cidade.

A criação da comarca de Suzano ocorreu pela Lei Estadual nº 5.285, sancionada em 31 de dezembro de 1958, mas promulgada apenas em 18 de fevereiro de 1959, pelo governador Jânio Quadros, sendo que sua instalação só ocorreu em 25 de maio de 1962, tendo José Dourador como o primeiro magistrado.

Fontes:

– Prefeitura de Mogi das Cruzes

– Almanaque Alto Tietê – 1998

– História de Mogi das Cruzes – Isaac Grinberg – 1961