Breve história do Alto Tietê – Itaquaquecetuba

A palavra Itaquaquecetuba significa “lugar abundante de taquaras-faca”, um tipo de taquara cujos ramos, muito cortantes, eram usados para fazer facas e navalhas antigamente, referenciando um grande taquaral que existia no local, no tempo de sua fundação, às margens do rio Tietê. A palavra vem do tupi, e é uma aglutinação dos termos ta’kwar/taqua (taquara), kysé/quicé (faca)e tyba/tuba (ajuntamento ou lugar abundante). Primeiro formou-se taquaquicé-tuba, o que levou ao nome atual Itaquaquecetuba.

Itaquaquecetuba fêz parte de Mogi até 1953. Alguns historiadores afirmam que que a cidade foi fundada por jesuítas e há aqueles que acreditam que foi José de Anchieta, indicando que o surgimento do aldeamento poderia ter surgido no século XVI.

Até 1624 o Pe. João Álvares, que fora o primeiro vigário da vila de Mogi das Cruzes em 1611, tinha uma fazenda em Itaquaquecetuba, no qual havia uma capela dedicada a Nossa Senhora da Ajuda. Pouco antes de morrer, legou essa propriedade para a Companhia de Jesus.

Esse aldeamento de Itaquaquecetuba ficava na margem esquerda do rio Tietê no topo de uma colina, ficando assim a salvo de enchentes periódicas. Atravessando a várzea do Tietê em seu ponto mais estreito convergia para aquela localidade um caminho que atravessava a região de Itaquera, passava por Poá e ia para o norte, evitando os brejos do Guaió, atual cidade de Suzano. Provavelmente, este caminho foi trilha de bandeirantes no século XVIII.

Sua economia baseava-se, de 1743, na fabricação de farinha, olarias que fabricavam principalmente telhas e também a extração de madeira.

Em 1950 surge um movimento reivindicatório para que a localidade se tornasse independente de Mogi das Cruzes. Até dezembro de 1953, Itaquaquecetuba, já havia conquistado sua autonomia por meio da lei 2.456. Naquela época seus habitantes somavam sete mil pessoas, 121 estabelecimentos comerciais e dois grupos escolares.

A rodovia Rio-São Paulo e depois a variante da estrada de ferro que atravessa o município foram (e são) importantes para o desenvolvimento do lugar.

Seu primeiro prefeito foi eleito em 1955

