Brenô lança novo álbum com show no Vasques

Anote na agenda: no dia 30 de junho, próxima quinta-feira, o cantor mogiano Brenô lança seu novo álbum “F l o r e s ç a” em um show no Teatro Vasques, considerado um dos principais pontos culturais da cidade. Com patrocínio da Global Med e financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes, o trabalho é resultado de uma série de reflexões e experiências vividas por seus compositores durante a pandemia, no ano de 2020.

Contando com 11 faixas que explorarão estilos musicais que variam entre MPB, Reggae, Jazz e Groove, as composições buscam despertar em seus ouvintes o “olhar para dentro”, a busca interior individual que permitirá o florescer do que há de melhor em nossa essência. “Eu passei por essa transformação interior e acredito essa experiência pode ser reproduzida por meio do exemplo, pois ao permitir que as pessoas enxerguem a expressão de sentimentos, de questionamentos e de reflexões, o álbum trará luz à referência capaz de viabilizar que outras pessoas sintam-se seguras o suficiente para causarem essa mudança em si mesmas”, diz Brenô.

A apresentação já tem ingressos à venda pelo link www.sympla.com.br/evento/f-l-o-r-e-s-c-a-show-de-lancamento/1604955 e custam R$ 15. O artista e os parceiros da banda pedem ainda a doação de um quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, que posteriormente serão doados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Quem não puder comparecer ao show, poderá também contribuir com o mesmo valor. O lançamento contará com Kau Caldas na bateria, Edson Primo na guitarra, Evandro Andrade no baixo e Vitor Arantes no teclado/piano.

O artista

Natural de São Bernardo do Campo, Brenô é cantor, violonista, compositor e produtor de eventos musicais. Lançou seu primeiro trabalho autoral no ano de 2016, o Extended Play (EP) intitulado “Alvorada”, que conquistou rapidamente a atenção do público, com destaques para as músicas “Pindorama” (3º Festival da Canção de Mogi das Cruzes, vencedora do prêmio Prata da Casa) e “Alvorada”. Brenô também realizou um projeto especial em que homenageia a cantora Cássia Eller, com a turnê: Cássia Eller – Uma vontade a ela.