Braz Cubas realiza atendimentos de Optometria abertos ao público

Para quem é de Mogi das Cruzes e região, a clínica de Optometria do Centro Universitário Braz Cubas, instituição pertencente ao grupo Cruzeiro do Sul Educacional, está realizando atendimento para as crianças e adultos de forma gratuita, sendo sugerido levar 1kg de alimento não perecível ou item de higiene pessoal, que posteriormente serão destinados a instituições carentes.

Realizado pelo curso de Optometria da instituição, os atendimentos acontecem de segunda, terça e quarta-feira, das 14:00 às 22:00, pelos alunos, sob supervisão dos professores.

Entre as especialidades de atendimento estão: todos os testes visuais e oculares, sendo selecionada determinada condutas de acordo com a queixa do paciente, idade e comportamento visual, exame de vista para verificação de grau, e teste de fundo de olho em todos os pacientes, a fim de buscar alguma alteração na retina. Os serviços são destinados a todas as idades, desde crianças a idosos.

Não é necessário qualquer tipo de encaminhamento. Todavia, se o paciente tiver algum documento ou exame prévio, é recomendável trazer para melhor entendimento do caso.

Os interessados nos atendimentos devem entrar em contato através do telefone (11) 4791-8240, para realização do cadastro e agendamento prévio.

Os atendimentos optométricos à comunidade ocorrem desde 2006 na Braz Cubas, e mais de 10 mil pessoas já foram atendidas.