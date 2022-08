O curso de Nutrição do Centro Universitário Braz Cubas participará do Lançamento da Safra de Cogumelos, no dia 27 de agosto, promovendo ações educativas com foco no conhecimento das propriedades nutricionais e gastronômicas das variedades existentes destes alimentos, gratuitamente para população, enfatizando a importância da agricultura local, no Mercado Municipal de Mogi das Cruzes.

A ação é uma parceria do Centro Universitário Braz Cubas com a Secretaria de Agricultura do Município de Mogi das Cruzes, que tem por objetivo oferecer ao público a possibilidade de conhecer melhor a diversidade de cogumelos produzidos na região. Serão oferecidas amostras para degustação em conjunto com orientações educativas sobre a importância do consumo destes alimentos, agregando valor nutricional, opções para elaboração de receitas diversas e fortalecendo inclusive a agricultura local.

Os alunos de Nutrição realizarão os atendimentos das 9h às 15h, sob supervisão dos professores. “Para melhor entendimento do público, haverá a distribuição de cartilhas e folders informativos elaborados pelos nossos estudantes, cujo conteúdo inclui a pesquisa sobre a origem dos cogumelos, o histórico de produção, a importância como referência de padrão de qualidade e sinônimo de tradição na região”, disse a Profa. Ma. Daniela Cotrim, do curso de Nutrição da Braz Cubas, que acompanhará a ação.

Serviço:

Braz Cubas realiza ação educativa no Mercadão de Mogi

Data: 27 de agosto, das 9h às 15h

Local: Mercado Municipal de Mogi das Cruzes

Inscrição: não é necessária, evento aberto à toda a comunidade de Mogi e região