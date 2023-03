Braz Cubas promove palestras sobre Direitos Humanos para a comunidade

O Centro Universitário Braz Cubas, instituição pertencente ao grupo Cruzeiro do Sul Educacional, promoverá gratuitamente duas palestras na área de Direitos Humanos para a comunidade, na próxima quinta-feira (16), de forma on-line através do canal oficial da Braz Cubas no Youtube.

O objetivo da ação é divulgar para as comunidades interna e externa o conhecimento dos horizontes de atuação profissional, nas áreas humanitárias, mostrando à população os direitos da sociedade nessas questões.

A primeira palestra será transmitida a partir das 8h30 com o tema “Direito Internacional dos Refugiados: desafios e reflexões” e terá como palestrante a professora Patrícia Gorisch.

À noite, a partir das 19h, o tema a ser abordado será “A Defensoria Pública da União e sua atuação na defesa dos Direitos Humanos”, com Fernando de Souza Carvalho, Defensor Público Federal.

Questões como Direitos Humanos estão sendo debatidas com frequência, com isso, a ação da Braz Cubas visa transmitir esses conhecimentos para a comunidade, enriquecendo a população, já que a sociedade passa a ficar ciente de seus direitos, podendo também ajudar os mais necessitados, como refugiados.

As palestras são promovidas pelo curso de Direito da Instituição. Para participar, não é necessário se inscrever, basta acessar os links abaixo.

SERVIÇO:

Quando: 16 de março

Onde: online pelo canal da Braz Cubas no YouTube

8h30: Direito Internacional dos Refugiados: desafios e reflexões

Link: https://www.youtube.com/watch?v=75pUGi9V54w

Palestrante: Patrícia Gorisch, Pós-doutora em Direitos Humanos pela Universidad de Salamanca, Espanha. Pós-doutora em Psicologia pela Universidad de Flores, Argentina. Pós-doutora em Direito da Saúde pela Università Degli Studi di Messina, Itália.

Doutora e mestra em Direito Internacional. Professora do Programa de Mestrado em Direito da Saúde da Universidade Santa Cecília. Presidente Nacional da Comissão de Direito dos Refugiados do IBDFAM. Advogada pro bono da Cruz Vermelha São Paulo. Consultora Mundial em Humanitarian Action pela WOSM.

19h: A Defensoria Pública da União e sua atuação na defesa dos Direitos Humanos

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Tt-d1EhiYAI

Palestrante: Fernando de Souza Carvalho, Defensor Público Federal. Secretário Nacional de Inovação e Tecnologia da Defensoria Pública-Geral da União.