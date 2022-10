Brasil e Canadá de Rugby duelam nesta quarta (26) em Mogi das Cruzes

Brasil e Canadá entrarão em campo nesta quarta-feira (26), às 19h30, no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, em partida que encerrará a edição inédita do Americas Rugby Trophy. O torneio foi idealizado pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), em parceria com a prefeitura local, com o propósito de desenvolver as seleções masculinas adultas de Brasil, Canadá e Chile.

Os chilenos já se despediram e ficaram com o título, após derrotarem Brasil (57 a 26) e Canadá (36 a 25). Com isso, o duelo entre brasileiros e canadenses valerá o vice-campeonato do torneio.

Josh Reeves, treinador dos Tupis, comentou: “Faz tempo que não jogamos em casa e temos a honra da invencibilidade em casa contra os canadenses para defendermos. O time trabalhou muito forte para o jogo e estamos muito animados”. Reeves ainda deixou claro os objetivos para o jogo: “Queremos melhorar a defesa, porque o Chile teve alguma facilidade para os tries. Portanto, trabalhamos muito a defesa na última semana”.

O Brasil irá a campo com a base do time que encarou o Chile na semana passada, tendo como novidade a chegada do segunda linha Matteo Dell’Acqua, que atua no Valorugby Emilia, da Itália. O outro atleta brasileiro que atua no rugby italiano, Lorenzo Massari, do Calvisano, também comentou o momento. “É muito bom fazer o esporte profissionalmente na Itália e tenho a honra de representar meu país. Adoro a oportunidade de jogar internacionalmente e é sempre bom encarar um time do nível do Canadá e poder demonstrar o trabalho que estamos fazendo”.

“Será um jogo desafiador para nós, sabemos o quão forte o Brasil é no lance de bola parada, mas estou animado para ver o que esse grupo pode fazer em campo. Esta é outra grande oportunidade para nossos jogadores jovens e promissores mostrarem suas habilidades contra um nível mais alto de competição do que estão acostumados a jogar”, disse Kingsley Jones, treinador galês do Canadá, fazendo referência ao momento de renovação do time canadense, após perderem vaga na Copa do Mundo de 2023 diante do Chile.

Até hoje, foram quatro confrontos entre Brasil e Canadá, com duas vitórias para cada lado. O Canadá venceu em casa em 2016 e 2018 (52 a 25 e 45 a 5), enquanto o Brasil triunfou em 2017 (no Pacaembu, por 24 a 23) e em 2019 (em São José dos Campos, por 18 a 10).

O evento ainda contará às 16h30 com treino aberto dos Curumins, a Seleção Brasileira M20, que se prepara para o Sul-Americano da categoria, além de ação com escolas e com o Alto Tietê Rugby Clube, um dos clubes da cidade.

Brasil contra Canadá terá transmissão ao vivo na ESPN3 e Star+. No estádio, o ingresso é 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar).

BRASIL XV x CANADÁ XV

26/10 – 19h30

Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes

Transmissão ao vivo nos canais ESPN3 e Star+