Brasil deve saber se haverá 2° turno ou não por volta das 21h, diz TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que o resultado das eleições deste domingo deve ser divulgado por volta das 21h, horário de Brasília. As eleições aconteceram em todo o país e foram marcadas por filas grandes e muita espera para entrar nas seções eleitorais. Algumas pessoas chegaram a dizer que ficaram mais de duas horas esperando para votar.

As Eleições Gerais de 2022 vão definir os próximos representantes para a Presidência da República, além de governador, senador, deputados estaduais e federais. Ao todo, 156,4 milhões de pessoas estavam aptas a votar, realidade considerada recorde pelo TSE. O número é 6,2% maior do que o registrado nas últimas eleições gerais, realizadas há quatro anos.

Nas últimas pesquisas eleitorais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi favorito, com 51% dos votos válidos, o que pode representar uma vitória no primeiro turno. Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, teve 37% das intenções de voto. Os dados foram divulgados no sábado pelo Ipec.