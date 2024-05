Botequim RE-Encontro promete uma noite inesquecível para o Dia dos Namorados

Os convites começaram a ser vendidos nesta semana

Após o sucesso do ano passado, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) está se preparando para a celebração especial do Dia dos Namorados. O evento, chamado Botequim RE-Encontro, está marcado para 14 de junho, no Salão Social “Wilson Cury”, a partir das 21 horas. A expectativa é de uma noite repleta de amor e amizade.

Os convites estão disponíveis para compra desde esta terça-feira (21), exclusivamente na secretaria do Clube. O valor do convite é de R$ 135 para associados e R$ 180 para não associados. A participação é restrita a maiores de 18 anos e não se limita apenas a casais de namorados, mas também a amigos e famílias. A cantora Luana Camarah será a atração musical da noite. Ela já se apresentou na edição do ano passado e retorna para um show ao vivo, proporcionando uma celebração com temas de paz, amor e rock’n roll.

O cardápio a ser servido será variado, incluindo porções e petiscos, como moela ao molho de vinho, dadinhos de tapioca com geleia de pimenta, batata e mandioca fritas, linguiça acebolada flambada na cachaça, anéis de cebola e caponata de berinjela, além de salgadinhos. A noite especial oferecerá rolha livre, com bebidas disponíveis, como cerveja Heineken, água e refrigerantes variados, tudo incluso no valor do convite.

A diretora social do CCMC, Karin Camargo, destaca que os botequins são sempre muito esperados pelos associados e convidados em geral. Nesta edição especial de Dia dos Namorados, tudo está sendo cuidadosamente planejado para proporcionar uma noite inesquecível aos participantes. “Será uma combinação perfeita de música e gastronomia em um ambiente acolhedor. A cantora Luana Camarah estará de volta com seu talento e energia, tornando a noite ainda mais especial. Queremos que nossos associados e convidados tenham uma experiência memorável, celebrando o amor e a amizade em uma atmosfera de paz e descontração”, relata.

Para obter mais informações sobre o Botequim RE-Encontro, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4728-5600.

Evento contará com a cantora Luana Camarah