Bloco Villa Country Pinga Ni Mim desfilará na segunda-feira em São Paulo

O bloco Villa Country Pinga Ni Nim promete proporcionar o maior e mais divertido carnaval do Brasil em 2023, combinando a folia do carnaval com o que há de melhor na música sertaneja. O trio elétrico levará ao público gratuitamente os maiores sucessos sertanejos com a banda Villa Country Band, Erikka, Anderson e Alyson, Pedro Henrique, Edson e Enrique e Bruno e Márcio.

Celebrando três anos de muito sucesso desta parceria com o bloco “Villa Country Pinga Ni Mim”, um dos mais tradicionais de São Paulo.

Criado em 2017, pela produtora de eventos Nathália Takenobu, o Bloco surgiu da ideia de criar um bloco de carnaval que fosse voltado para o ritmo sertanejo, já que via uma carência desse tipo no carnaval paulista.

Sem a certeza que essa ideia daria certo, colocou o bloco na rua e em sua primeira edição, atingiram o dobro de foliões que era esperado por eles. Após o sucesso, outros blocos no mesmo estilo começaram a surgir, o bloco inovou e se uniu com a casa mais sertaneja da América Latina, o Villa Country, e passou a se chamar Bloco Villa Country Pinga Ni Mim, onde arrastaram mais de 450 mil pessoas na primeira edição em 2019 e no ano seguinte mais de um milhão de pessoas acompanhou a folia no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

O bloco sairá ao lado do Parque do Ibirapuera, próximo ao Obelisco, na segunda-feira, dia 20 de fevereiro, às 13h.

Desfile oficial Bloco Villa country Pinga Ni Mim | Ibirapuera

Data: 20 de fevereiro de 2023 (segunda-feira de carnaval)

Horário de concentração: 13h

Local: Ibirapuera (Pedro Álvares Cabral, 220 – Vila Mariana – São Paulo)

Entrada: gratuita