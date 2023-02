Bloco Minhoqueens agita o sábado de Carnaval em São Paulo

O Minhoqueens, um dos maiores blocos LGBTI+ de São Paulo e um dos favoritos do carnaval, sairá às ruas em seu tradicional desfile de rua no dia 18 de fevereiro, sábado de carnaval, com concentração às 12h na Av. Ipiranga, em frente a praça da República. O bloco promete muita folia e um repertório bem animado com o show da cantora Grag Queen, além de várias Drag Queens e DJs convidados para o desfile deste ano.

Com expectativa de 150 mil pessoas, o trajeto que acontece na região da República há sete anos, promete animar todos os foliões que amam essa data do ano.

“Para este ano, esperamos superar todas expectativas dos nossos foliões. O nosso coletivo fez questão de idealizar o carnaval com muito carinho e entusiasmo para proporcionar uma festa linda, divertida e diversa. Vai ser o carnaval do século!“ comenta Fernando Magrin, um dos fundadores do bloco.

Nas ruas desde 2016 sendo organizado por Fernando Magrin, também conhecido pela sua persona drag, Mama Darling e, pelo DJ Luis Giusti, o Minhoqueens é considerado o primeiro bloco Drag Queen do Brasil e busca abraçar a diversidade com diversão, respeito e muito pop nacional, internacional, funk, brasilidades e muito mais.

A ideia do bloco surgiu anos atrás por meio de pequenas festas realizadas na casa de seus idealizadores, Fernando Magrin e Willians Medeiros, onde amigos vestiam-se como dragqueens por diversão. Desta forma, o objetivo inicial era estender a proposta para que todos pudessem ser uma Drag queen por um dia durante o carnaval. O nome derivou-se deste termo –Drag queen- em conjunto com o nome do elevado Presidente João Goulart, popularmente conhecido como Minhocão, por onde o bloco passaria, formando, então, o Minho+Queens.

O desfile do Bloco Minhoqueens está marcado para o dia 18 de fevereiro e sua concentração será a partir das 12h na Avenida Ipiranga, na esquina com a rua 24 de maio e a dispersão será das 16h às 17h no Largo do Paiçandu.

APOIADORES

Neste carnaval, o bloco Minhoqueens conta com a presença de Beats e Nivea Sun como apoiadoras do desfile oficial do Bloco. Beats apresenta a nova CaipiBeats, o sabor da Caipirinha na pegada de Beats.

Já NIVEA SUN orienta que, durante o carnaval e o ano todo, os foliões se mantenham protegidos dos efeitos nocivos dos raios solares com protetores corporais e faciais. Destaque para a linha NIVEA SUN Protect & Bronze, 2 em 1, que protege e auxilia a produção de melanina na pele, e será distribuída por mochileiros durante o desfile.

AFTER DOS BLOCOS BY MINHOQUEENS E MEGAZORD

Para os foliões mais animados, os organizadores do Minhoqueens decidiram fazer mais uma festa pós bloco, na Kat Klub, localizada na rua Augusta, das 17h às 23h.

Serviço:

Bloco Minhoqueens

Data e Horário: 18 de fevereiro, das 12h às 17h

Local: Av. Ipiranga, em frente a praça da República. Gratuito

Festa Pós Bloco

Data e Horário: 18 de fevereiro, 17h às 23h

Local: Kat Klub – Rua: Augusta, 609 – Consolação

Valores: $15 entrada ou $30 consumação