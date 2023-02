Bloco do Prazer prepara homenagem para Gal Costa no pós-Carnaval

No primeiro Carnaval sem a presença física da cantora Gal Costa, falecida em novembro do ano passado, o “Bloco do Prazer” prepara-se para sair às ruas com a promessa de preparar uma homenagem àquela que é considerada um dos maiores ícones da música popular brasileira.

O bloco sairá pelas ruas de São Paulo no pós-Carnaval, no dia 25 de fevereiro, a partir das 11h, com concentração na Santa Cecília. De lá, o trio passará pelas ruas Baronesa de Itu, Barão de Tatuí, Jaguaribe e Rua Martim Francisco, com dispersão a partir das 16 horas.

O “Bloco do Prazer” conta com a primeira bateria dedicada à cantora. A jornalista e musicista Clarice Sá comanda o grupo composto majoritariamente por mulheres e cujo repertório foca 100% em canções que foram cantadas pela cantora ao longo de sua carreira. Ao lado de Clarice, a bateria é composta pelas vocalistas Di Pimenta, Júlia Del Monte, Núria Vieira e Maju Vieira, além da ritmista Alessa Santos.

O porta-voz do “Bloco do Prazer”, Francisco Fagner, fala da emoção de levar o trio para a rua após a partida da cantora, com o tema ”Eterna, Profana, Divina e Maravilhosa”. “O nome ressalta todos os adjetivos de Gal, uma mulher revolucionária, à frente do seu tempo, que quebrou padrões, enfrentou ditadura e cantou pelo Brasil de ponta a ponta, sempre exaltando a liberdade e o amor. Toda e qualquer homenagem que prepararmos para ela é pouco perto do legado que ela nos deixou”.

Aprovado por Gal

Após a fundação do “Bloco do Prazer” em 2018, o grupo conseguiu o aval da própria Gal Costa para homenageá-la. Desde então, o bloco vem se destacado com a proposta de levar para o Carnaval paulistano um pouco do sucesso da cantora. Além do trio, o “Bloco do Prazer“ exaltou a carreira de Gal com uma intervenção artística na escadaria do Bixiga.

SERVIÇO

Bloco do Prazer

25 de fevereiro, sábado

Santa Cecília

Concentração às 11h

Desfile a partir das 11h30

Trajeto: Rua Baronesa de Itu; Rua Barão de Tatuí; Rua Jaguaribe; Rua Martim Francisco