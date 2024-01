Bloco do Chocolate divulga programação oficial para o Carnaval 2024

O tradicional Bloco do Chocolate,está prestes a tomar as ruas pelo 13º ano consecutivo nas ruas de São Paulo.

Este bloco, que tradicionalmente encerra o Carnaval paulistano, não apenas proporciona diversão para as multidões, mas também desempenha um papel crucial na solidariedade social.

Ao longo dos últimos 12 anos, o Bloco do Chocolate tem inspirado e reunido foliões que contribuem generosamente para a arrecadação de alimentos não perecíveis, destinados a apoiar aqueles em situação de vulnerabilidade social. Além disso, a iniciativa se estende aos pets, com a coleta de ração para cães e gatos sob os cuidados de voluntários.

Diferenciando-se de outros blocos, o Bloco do Chocolate adota uma abordagem inclusiva, eliminando cobranças ou vendas de abadá.

“Todos são bem-vindos, e aqueles que podem contribuir são incentivados a trazer 1 kg de alimento não perecível ou ração pet. Nós vivemos e respiramos a inclusão e o apoio a nossa sociedade” comenta Chocolatte, organizado do bloco.

Em parceria com a Sabesp, este ano o evento contará com a distribuição gratuita de água mineral gelada para todos os foliões, proporcionando conforto durante a celebração.

A grande novidade para 2024 é a escolha do Parque Vila Guilherme-Trote como palco para a concentração e folia do Bloco do Chocolate. Esta decisão inovadora marca a primeira vez na história da cidade em que um bloco carnavalesco de rua realiza seu espetáculo dentro de um Parque Público municipal, transformando o local em um ponto de encontro único para a diversão.

A comunidade pode esperar uma série de atrações emocionantes, incluindo um Circuito de Marchinhas, Sorteio de Brindes, Roda de Samba e Enredos, Concurso de Melhor Fantasia, uma Praça de Alimentação com preços acessíveis e, para a alegria dos pequenos, a participação especial do Circo Espacial.

As festividades terão início no dia 18 de fevereiro, a partir das 12:00h, no Parque Vila Guilherme-Trote, com apresentações e shows ao longo do dia. O Bloco também animará as ruas de Vila Maria e Vila Guilherme, retornando posteriormente ao parque para uma conclusão memorável.

Os moradores da região têm motivos para se orgulhar, pois mais uma vez, seus bairros e vilas estão na vanguarda da cena carnavalesca de São Paulo. O Bloco do Chocolate promete oferecer uma experiência única e inesquecível, unindo tradição, diversão e solidariedade em um só lugar.

Serviço:

Bloco do Chocolatte

Data: 18/02

Horário: 12 horas

Local: Parque Vila Guilherme-Trote