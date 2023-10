Bloco Agrada Gregos divulga calendário e temática da Temporada 2024

Na última sexta-feira, dia 27 de Outubro, o Agrada Gregos fez uma festa para comemorar a abertura oficial da Temporada 2024. O comunicado foi feito antes da tão esperada festa de Halloween que reuniu mais de 3 mil foliões e fãs do bloco na Audio na cidade de São Paulo.

Em um pré evento exclusivo para imprensa e convidados os organizadores da Agrada Produções divulgaram não só a agenda como também novidades que prometem agitar o próximo Carnaval. O evento foi apresentado pela Blogueirinha, contou com um show da Carla Cristina e participações da Pocah, Pepita e Lia Clark. Além delas o evento estava repleto de personalidades da internet como Diva Depressão, Dragbox, Klébio Damas, Cariúcha e muitas outras.

Entre os principais comunicados, o tradicional Festival Pré Carnaval do bloco já tem data e acontecerá seguindo a tradição, no aniversário de São Paulo. Em 2024, os 3 dias festas acontecerão nos dias 25, 27 e 28/01. A programação ainda é um mistério, mas os organizadores prometeram mais de 40 atrações em 2 palcos. As vendas já estão abertas no site: shotgun.live

Além disso, o desfile de rua na cidade de São Paulo se mantém no sábado de Carnaval, como já é tradicionalmente feito desde 2016. Os organizadores esperam mais de 1 milhão de foliões em 2024. A grande novidade é que a casa de show Audio será o ponto oficial de after dos blocos durante os 4 dias do Carnaval.

“A energia durante o bloco é algo fora do comum e nós percebemos que quando o bloco de rua acaba, o público quer que a folia continue. Em 2023 fizemos somente um dia de after na Audio e foi sold-out, nesse ano resolvemos fazer todos os dias do Carnaval!”. comenta Nathalia Takenobu, idealizadora do bloco.

O Agrada Gregos além de desfilar em São Paulo esse ano vai fazer pela segunda vez o desfile em Salvador, no tradicional circuito Barra-Ondina. Quem puxa o trio é a musa do bloco, Carla Cristina e contará com diversas participações especiais. Esse ano o bloco mudou para a sexta-feira de Carnaval, dia 09/02/24. As vendas dos abadás já estão abertas.

Serviços

Festival Pré-Carnaval Agrada Gregos SP

Dias 25, 27 e 28/Fev

Horário: das 15h às 00h

Local: Sonora Garden

Ingressos disponíveis em: https://shotgun.live/pt-br/venues/agradaproducoes

Agrada Salvador

Dia: 9/fev

Horário: 19h (aproximado – confirme em nosso Instagram que postamos qualquer atualização)

Local: Barra-Ondina / Salvador

Abadás disponíveis em: https://shotgun.live/pt-br/venues/agradaproducoes

Bloco Agrada Gregos – Desfile de rua SP

Dia: 10/fev

Horário: das 13h às 18h

Local: Ibirapuera

Evento gratuito.

After oficial do Bloco Agrada Gregos SP

Dias 10, 11, 12 e 13/fev

Local: Audio

Ingressos vão começar a ser vendidos no dia 27/01 nesse site: https://shotgun.live/pt-br/venues/agradaproducoes