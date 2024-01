Bloco A Nave, de Luana Monalisa, aterrissa em São Paulo para uma explosão de folia e axé

O sucesso do Carnaval de Salvador, conhecido por suas vibrações contagiante e ritmos envolventes, chega pela primeira vez à cidade de São Paulo em grande estilo. O aguardado bloco “A Nave”, idealizado por Luana Monalisa, desembarca na metrópole paulistana para uma apresentação memorável no pós-carnaval, no dia 17 de fevereiro, um sábado que promete marcar a capital com sua energia única.

O destaque do bloco está no seu trio elétrico em forma de nave espacial, que certamente será o centro das atenções. A proposta inovadora traz uma experiência visual única, combinando a tradição do Carnaval baiano com uma pitada futurista.

A concentração está marcada para começar ao meio-dia, na Avenida Paulo VI, entre a praça Marcia Alberti Mammana e a Avenida Sumaré, no número 1529.

O objetivo principal do bloco “A Nave” é espalhar alegria pelo Carnaval paulistano, proporcionando aos participantes uma experiência única ao som dos melhores hits de axé. Luana Monalisa, reconhecida por sua presença cativante no Carnaval de Salvador, liderará o trio com sua energia contagiante. Além disso, o bloco contará com a participação especial de artistas convidados, garantindo uma festa repleta de surpresas e diversidade musical.

Para Luana, a chegada do bloco “A Nave” a São Paulo representa não apenas a expansão geográfica de uma tradição carnavalesca que faz sucesso na Bahia, mas também a fusão de culturas e estilos musicais:

“A presença de “A Nave” aqui em São Paulo não é apenas sobre levar alegria ao Carnaval, mas também sobre promover a integração cultural entre duas das maiores festas populares do Brasil. É uma oportunidade de compartilhar tradições, celebrar a diversidade e fortalecer os laços que unem as diferentes regiões do nosso país. Esperamos que os paulistanos abracem “A Nave” com a mesma empolgação e calor humano que temos visto em Salvador”, diz a artista.

Sobre Luana Monalisa

Luana Monalisa é cantora, apresentadora e empresária. Nascida em Salvador-BA, começou sua carreira aos seis anos em programas infantis, e aos oito já cantava em trios elétricos no Carnaval baiano. A bordo de sua “Nave Elétrica”, faz sucesso no Circuito Dodô (Barra-Ondina), durante o carnaval de Salvador.

Serviço

Bloco A Nave, de Luana Monalisa

17 de fevereiro, a partir do meio-dia

Avenida Paulo VI, entre a praça Marcia Alberti Mammana e a Avenida Sumaré