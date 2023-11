Black Friday deve crescer até 10% em Mogi

A pouco mais de duas semanas de uma das datas mais aguardadas por comerciantes e clientes, a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) espera que as vendas da Black Friday cresçam entre 8% e 10% em comparação com 2022. O período de liquidações é o pontapé para um dos períodos mais movimentados do calendário varejista. A ACMC orienta que os empresários já comecem a se preparar para a data com reforço nos estoques e capacitação dos funcionários.

Neste ano a Black Friday será no dia 24 de novembro. A tradição americana, celebrada na sexta-feira seguinte ao Dia de Ação de Graças – um dos principais feriados dos Estados Unidos – chegou ao Brasil na primeira década dos anos 2000 e se consolida cada vez mais.

Se inicialmente era voltada para a promoção de eletrônicos e eletrodomésticos, hoje a Black Friday abrange todos os setores comerciais. “Essa é uma oportunidade para os comerciantes faturarem, limparem os estoques e fazerem caixa para novas mercadorias visando o Natal. As expectativas da Associação Comercial são boas para a data, só não são melhores por causa da desconfiança dos clientes e das empresas que agem de má fé, ofertando falsas promoções”, analisou a presidente da ACMC, Fádua Sleiman.

A Associação Comercial recomenda que os empresários antecipem os descontos apostando no clima da Black Friday. “Uma dica é estudar quais os produtos que os consumidores buscam – essa pesquisa pode ser feita por meio das redes sociais – assim é possível direcionar as promoções e aumentar o fluxo de pessoas na loja, uma vez no estabelecimento a tendência é que elas levem outros produtos. Outra sugestão é oferecer descontos exclusivos para os consumidores fiéis ou fazer promoções voltadas para as mídias sociais, e dessa forma fidelizar novos públicos”, destacou Fádua.

Ações especiais

A presidente da ACMC reforça que o treinamento da equipe é fundamental para alcançar bons resultados, já que um atendimento personalizado agrega valor aos produtos. Criar kits, analisar os itens que estão há mais tempo no estoque e oferecer diversas formas de pagamento são outras ações que podem ajudar a alavancar as vendas.