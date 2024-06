Biscoitos finos são opções de presente para todas as datas e idades

A Casirelli está se preparando para o Dia dos Namorados



Há 9 anos em Mogi das Cruzes, a Casirelli produz os melhores biscoitos finos que a região do Alto Tietê pode provar. Fundada por Jovenilda e Camila Galhardo, a empresa surgiu devido a uma situação de saúde familiar.

Como Jovenilda já produzia biscoitos de castanha do Pará para consumir em casa, resolveu, enquanto ainda era manicure, vender para as suas clientes. “De primeira, foi um sucesso!’, relata sua filha, Camila.

Com isso, tiveram a ideia de empreender em 2021, abrindo a primeira loja física na galeria Sarah, perto do Mercado Municipal de Mogi das Cruzes. De acordo com Camila, a loja era singela, mas muito acolhedora.

Após um ano e meio, tiveram a oportunidade de dar uma passo ainda maior e se mudaram para a Vila Hélio, no centro do município.

“Cada vez mais, os nossos biscoitos faziam sucesso. Então, fomos crescendo e, hoje, estamos em um dos lugares mais charmosos da cidade”, conta orgulhosa a sócia.

Além dos biscoitos, a Casirelli conta com lanches feitos com pão caseiro, feitos na própria loja; salgados; bolos de pistache, cookies, brownies, entre outros.

“Também, temos desde de opções de café e bebidas quentes e geladas, salgados, bolos, até o melhor arroz doce com tapioca”, revela Camila.

Os biscoitos, produto considerados o carro-chefe, podem ser encontrados nos sabores: castanha do Pará, amêndoas, caju, amendoim, macadâmia e bem casado de doce de leite.

Os produtos, além de derreterem na boca, são embalados especialmente e perfeitos para presentear.

Para o Dia dos Namorados, a Casirelli tem a opção de cestas recheadas com biscoitos, chocolates, flores, café gourmet e bolos. As cestas sempre são muito bem-vindas, pois os casais as compram e acabam consumindo juntos. Para Camila, “a Casirelli vai além dos deliciosos biscoitos”.

Já para a época de Festa Junina e inverno, o empreendimento está se preparando para oferecer ainda mais opções para os seus clientes, como canjica com tapioca e mais um novo sabor de arroz doce com tapioca.

Para finalizar, conta que é uma satisfação ver onde chegaram: “sabemos que temos muito ainda a crescer, e até aqui não foi fácil. Mas temos uma história e uma caminhada de superação a cada passo que damos. É uma satisfação saber que conseguimos chegar até aqui, primeiramente por Deus e segunda pelo apoio que temos na família”.

Quem tiver interesse e quiser conhecer a Casirelli, o endereço é Rua João Cardoso de Siqueira Primo, 60, Vila Helio, Mogi das Cruzes. O telefone para contato é: (11) 98597-4238; já a rede social: @casirelli.

Biscoitos finos presenteáveis são o carro-chefe