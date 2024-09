Biblioteca Municipal de Suzano amplia acessibilidade e moderniza serviços

Disponível para acesso do acervo on-line, biblioteca disponibiliza reserva pelo site

A Biblioteca Municipal Professora Maria Eliza de Azevedo Cintra, situada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682, Centro), está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. A biblioteca conta com um acervo de 20.010 livros, abrangendo diversos gêneros literários.

Entre os exemplares, 300 são em braile, acompanhados de dispositivos especializados para leitura e impressão, atendendo às necessidades do público com deficiência visual. Os equipamentos disponíveis incluem computador, ampliador automático, scanner leitor de mesa, teclado ampliado, mouse estacionário, software de voz sintetizada para uso com o leitor de tela NVDA, display braile e impressora braile.

Os usuários podem realizar empréstimos de livros, bastando apresentar um documento de identidade com foto para cadastro e emissão da carteirinha de acesso. Cada usuário pode retirar até duas obras simultaneamente, com prazo de devolução de 15 dias. Em 2023, a biblioteca registrou o empréstimo de 4.726 exemplares.

Além disso, por meio do Sistema Alexandria, o interessado pode consultar na internet quais são os títulos, onde estão disponíveis, selecioná-los para empréstimo e reservá-los. Para tanto, após se inscrever em uma das bibliotecas para solicitar a carteirinha, é necessário se cadastrar no site: suzano.alexandria.com.br.

O município ainda dispõe de outras quatro bibliotecas que estão localizadas nos Centros Culturais Palmeiras, Colorado e Boa Vista, além do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) do Jardim Gardênia Azul, que juntas à Biblioteca Municipal Professora Maria Eliza de Azevedo Cintra somam um acervo de mais de 38.639 livros e 15 mil usuários com cadastro ativo para empréstimo das obras.

Crédito: Secop Suzano

A biblioteca conta com um acervo de 20.010 livros, abrangendo diversos gêneros literários