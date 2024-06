Bertioga será palco de circuito de aquathlon e travessias neste domingo (23)

Cantão do Indaiá é palco para a competição

O Cantão do Indaiá, em Bertioga, recebe neste domingo (23), a terceira etapa do Aquathlon & Travessia 2024. A largada da prova será às 8 horas. A competição é composta por seis etapas que acontecerão até dezembro.

O circuito conta com categorias femininas e masculinas, abrangendo atletas entre 10 e 70 anos, e inclui provas de natação e corrida.

As provas de aquathlon combinam 600 metros de natação com 3 km de corrida. Há também travessias curtas de 700 metros, médias de 1.200 metros, longas de 2.200 metros e a Kids Swim, para crianças, com 150 metros.

A primeira etapa acontece com a entrega dos kits para os atletas, neste sábado (22), das 15 às 18 horas. Já no domingo (23), acontecem o cadastramento, numeração e entrega de kits a partir das 7 horas, pois a primeira prova tem início às 8h20, com o aquathlon masculino, seguido da modalidade feminina, às 8h23.

Neste mesmo dia, o Kids Swin recebe seus atletas mirins às 9 horas. Travessias longa, média e curta, tanto masculina quanto feminina, estão programadas para às 9h20, 10h20 e 11 horas, respectivamente.

A competição é organizada pela TH5 Eventos com o apoio da Prefeitura de Bertioga. Os três primeiros colocados de cada categoria e prova serão premiados com troféus.

Créditos: Hiago Freitas



Travessias e aquathlon compõem a competição