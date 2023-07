Bertioga recebe evento geek em agosto

Um dos maiores eventos do universo gamer e de cultura pop do litoral de São Paulo, o Free Play, estará de volta a Bertioga com diversas atrações entre os dias 18 e 20 de agosto. O evento encerra com chave de ouro na noite do dia 21 com apresentação de músicas geek. Entre as atividades haverá a presença de youtubers e dubladores, shows, concurso de cosplay e kpop e competição de games.

A Tenda de Eventos, localizada no Centro, estará aberta das 13h às 22h nos dias 18, 19 e 20 de agosto. Além da programação e das apresentações, haverá estações de jogos forfun, campeonato de videogames e venda de itens relacionados à cultura pop.

Os interessados em participar das competições devem ficam atentos às informações da prefeitura. Em breve serão divulgados os regulamentos para cada concurso.

Confira as atrações confirmadas:

Dia 18

15h – Banda Ocarina;

16h30 – Dubladores Ricardo Juarez (Kratos – God ofWwar) e Lipe Volpato(Atreus – God of War);

18h30 – Youtuber Marcos Castro;

20h – Rap Nerd Dan;

21h – Rap Nerd Tauz.

Dia 19

15h – Banda Okami;

16h30 – Painel Homem Aranha com os dubladores: Manolo Rey (Tobey Maguire/Homem Aranha I), Wirley Contaifer (Tom Holland /Homem Aranha de Volta para Casa) e Cadu Paschoal (Andrew Garfield /Espetacular Homem Aranha);

17h30 – Desfile e concurso de Cosplay; e competições de: FIFA 23, Street Fighter 6, GT7 e Just Dance 2023;

19h – Youtuber Guaxinim;

21h – Rap Nerd VMZ.

Dia 20

15h – Banda Cosmic Vulcan;

16h – Concurso Short Dance Kids;

17h – Painel Spy Family com os dubladores: – Maíra Paris (Yor Forger), Nina Carvalho (Anya Forger), Guilherme Marques (Loyd Forger) e Bruno Sangregório, diretor de dublagem do anime;

17h30 – Concurso kpop solo;

18h – Youtuber a confirmar;

19h – Dublador Guilherme Briggs (Mickey, Buzz Lightyear e Super Man);

19h – Concurso Short Dance Amador.

Dia 21

21h – apresentação do Cordas da cultura com a Orquestra Geek.