Bertioga celebra 34 anos de emancipação e reafirma vocação histórica e turística

No dia 19 de maio de 2025, Bertioga celebra 34 anos de emancipação político-administrativa. Localizada no litoral norte de São Paulo, a cidade é jovem como município, mas guarda uma trajetória histórica que remonta ao século XVI, sendo um dos primeiros pontos de contato entre os colonizadores portugueses e os povos indígenas do Brasil.

A origem do nome “Bertioga” vem do tupi antigo e pode significar “casa do muriqui”, em referência ao maior primata das Américas. A história da cidade começou a tomar forma em 1531, quando Martim Afonso de Sousa desembarcou na região. Anos depois, em 1551, foi construído o Forte de São João, considerado o mais antigo do Brasil ainda de pé, e que teve papel importante na defesa da costa e na articulação de missões jesuíticas. O local abrigou figuras históricas como os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, além de ter sido ponto de partida para Estácio de Sá, que em 1565 fundou a cidade do Rio de Janeiro.

Durante séculos, Bertioga permaneceu como um vilarejo de pescadores, com vida simples e economia baseada na pesca e em atividades extrativistas. Foi apenas na década de 1940 que começou a transformação da cidade em um polo turístico, especialmente após a construção de estradas ligando o município ao Guarujá e à capital. Movimentos populares pela emancipação foram registrados em 1958 e 1979, mas a separação oficial de Santos só ocorreu em 19 de maio de 1991, quando Bertioga conquistou autonomia e passou a se desenvolver como município independente.

Hoje, a cidade tem mais de 63 mil habitantes, segundo estimativas recentes, e é reconhecida por sua qualidade de vida e pelo equilíbrio entre crescimento urbano e preservação ambiental. Um dos principais exemplos desse modelo de desenvolvimento é a Riviera de São Lourenço, bairro planejado com certificação ISO 9000, que alia infraestrutura de alto padrão com preocupação ecológica.

Bertioga também se destaca por suas riquezas naturais. O município abriga o Parque Estadual Restinga de Bertioga, com mais de 9 mil hectares de áreas preservadas, incluindo manguezais, restingas e trechos de Mata Atlântica. Além disso, a cidade conta com a Usina de Itatinga, uma obra centenária em plena floresta que ainda hoje fornece energia para o Porto de Santos e é considerada um patrimônio cultural da região.

Neste aniversário de 34 anos, Bertioga comemora não apenas sua autonomia administrativa, mas também o reconhecimento como um destino turístico e ecológico consolidado. A programação festiva deste ano inclui eventos culturais, esportivos e musicais, reunindo moradores e visitantes para celebrar uma cidade que, apesar de jovem, tem um passado riquíssimo e um futuro promissor.