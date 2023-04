Bertioga anuncia grandes shows para os próximos meses

A Prefeitura de Bertioga anunciou a realização de três grandes eventos nos próximos meses: o aniversário da cidade, a segunda edição do Festival Gospel e a festa São João na Praia.

Para o aniversário da cidade, o prefeito Caio Matheus anunciou o show “Irmãos”, com Seu Jorge e Alexandre Pires, no dia 18 de maio, e também João Gomes, no dia 21 do próximo mês.

Já para o II Festival Gospel, estão confirmados Bruna Karla (19) e Padre Fábio de Melo (20).

Também foi divulgada a programação do São João na Praia, que acontece entre 8 e 24 de junho e já têm confirmados os seguintes artistas: Zezé Di Camargo & Luciano (08/06), Eduardo Costa (09/06), Luan Santana (10/06), Leonardo (16/06), Cézar Menotti & Fabiano (17/06), Sorriso Maroto (23/06) e Fernando & Sorocaba 24/06).

O prefeito Caio Matheus ressaltou a importância dos eventos para o turismo e economia do município. “Os eventos do calendário turístico são muito mais que entretenimento, eles aquecem o turismo, fomentam a cultura local, movimentam a economia e geram empregos o ano inteiro. Além disso, o ingresso solidário contribui para democratizar o acesso à cultura e ajudar milhares de famílias em vulnerabilidade da nossa cidade”, ressaltou o prefeito.

Os shows serão realizados na Arena Bertioga, na Entrada da Cidade. A entrada para o setor pista comum será 1 kg de alimento não perecível (Ingresso Solidário). Há também as opções Pista Premium e Camarote, que poderão ser adquiridos pela internet e em pontos de vendas físicos.