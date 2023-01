Bazar Central investe em novidades em papelaria

Presente na vida de várias gerações de mogianos, o Bazar Central, fundado em 1948, comemora este ano 75 anos de tradição na cidade. Considerada um dos principais estabelecimentos comerciais quando o assunto é itens de papelaria, a loja é bastante procurada pela variedade de materiais escolares, escritório e materiais para trabalhos artísticos.

Comandado por Cristina Nishina, o Bazar Central comemora a retomada das atividades presenciais, após dois anos de pandemia. “A papelaria e o artesanato foram das áreas mais afetadas na pandemia devido às aulas online. A retomada foi bem devagar, pois muitos pais ainda não sabiam ao certo se as aulas presenciais retornariam de fato”, diz Cristina.

Mas esse cenário ficou no passado e, agora, as vendas aumentaram em torno de 10%, e com mais ânimo devido à inúmeras novidades existentes no mercado. “Estamos com vários produtos diferentes, como canetas com designs e pontas diversas, marca-textos diferenciados, cadernos ‘inteligentes’, planners, dentre muitos outros itens”, afirma a proprietária.

E com várias escolas iniciando o ano letivo a partir da próxima semana, o Bazar Central aceita orçamentos e pedidos pelo WhatsApp, pelo número (11) 9.9601-0023, e oferece condições de pagamento especiais.

Bazar Central

R. José Bonifácio, 8 – Centro

Telefone: (11) 9.9601-0023

Instagram:

@bazarcentralmogi