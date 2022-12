Basquete do Clube de Campo de Mogi é campeão da Copa Sindi Clube 

Os garotos do basquete Sub-14 e Sub-16 do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) deram um show no último fim de semana, na participação da Copa Sindi Clube. Ambas as categorias levaram para casa o troféu de campeão, com partidas de nível técnico elevado que concluíram com chave de ouro o calendário de 2022.

No Sub-14, os atletas do Clube de Campo bateram a equipe do Alphaville nas semifinais no Clube Hebraica, em São Paulo, por 53 a 46. Na grande final, contra o time Hebraica, os associados do CCMC venceram o torneio por 68 a 51. Já no Sub-16, os jovens atletas do complexo esportivo e de lazer mogiano disputaram o troféu de campeão contra o Clube Penha e se sagraram campeões por 82 a 77.

De acordo com o coordenador das categorias de base do Mogi Basquete e professor da equipe do CCMC, Guilherme Filipin, os resultados revelaram o grande potencial dos atletas mogianos, com destaque para a equipe Sub-14, que superou todos os desafios de uma equipe em formação para conquistar o campeonato.

“Foi incrível nossa participação na Copa Sindi Clube. No Sub-16, nossa equipe já vinha treinando há algum tempo e repetimos o que fizemos no ano passado, quando fomos campeões. Já no Sub-14 foi uma surpresa positiva. Começamos do zero e juntamos alunos iniciantes com outros mais experientes. Com muito treinamento, conseguimos mais este campeonato e cravamos nossa tradição nesse torneio. Com nossa experiência no basquete e o apoio da diretoria esportiva do Clube de Campo, vamos em busca de mais conquistas”, afirmou Filipin.

Além do Basquete, o Clube de Campo marcou presença no Vôlei Feminino D2. Na modalidade, as atletas foram vice-campeãs da Série Prata. Já no Futsal, os garotos do Sub-11 enfrentaram a forte equipe do Primeiro de Maio F.C e encerraram o torneio na quarta posição da Série Prata da Copa Sindi Clube.