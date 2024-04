Baldeação em Suzano vai continuar por mais 30 a 45 dias, diz CPTM

A CPTM manterá a estratégia operacional na Linha 11-Coral com viagens entre as estações Luz e Suzano nos horários de pico da manhã e tarde, além das viagens já existentes nos trechos entre as estações Luz e Guaianases (loop interno) e Luz e Estudantes (loop externo), para garantir a segurança da circulação durante a troca de um dos transformadores da subestação de Braz Cubas.

O transformador pesa 18 toneladas e tem capacidade para cerca de 10 mil litros de óleo, sendo o responsável por prover 3MW (Megawatt) de potência e energia para os trens. A subestação possui dois equipamentos que juntos alimentam os trens no trecho entre Suzano e Estudantes. O tempo estimado para preparar o transformador para que entre em funcionamento e possibilite a troca do equipamento é de 30 a 45 dias. Os demais trechos são alimentados por outros transformadores que funcionam normalmente.

Com a estratégia será possível manter as viagens no trecho com o intervalo praticado até o momento, sem sobrecarga de energia, garantindo o intervalo médio entre os trens, até a troca do transformador e a normalização da subestação.

“Com os trens partindo direto da estação da Luz para Guaianases, Suzano e Estudantes não há necessidade do passageiro fazer baldeação. Os trens que partem de Luz estarão sinalizados com o destino, permitindo que os passageiros identifiquem a composição que atende sua viagem”, diz o órgão.