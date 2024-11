Balanço dos Conselhos Tutelares de Suzano é divulgado na semana do Dia Nacional do Conselheiro Tutelar

Na semana do Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, celebrado no dia 18 de novembro, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano divulgou um balanço das atividades dos dois Conselhos Tutelares da cidade. O serviço, que visa garantir os direitos de crianças e adolescentes, registrou um aumento nos atendimentos mensais em 2024. A unidade 1, que cobre as regiões central, Jardim Casa Branca e Palmeiras, viu os atendimentos subirem de 299 para 445 por mês. Já a unidade 2, que atende a região norte, teve um aumento de 233 para 510 atendimentos mensais.

Os Conselhos Tutelares desempenham um papel crucial no cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), oferecendo suporte a crianças e adolescentes vulneráveis. Suzano conta com duas unidades: o Conselho Tutelar 1, criado em 1992, e o Conselho Tutelar 2, implantado em 2017. Ambas as unidades apresentaram reduções significativas nos casos de maior demanda, como evasão escolar e negligência familiar, em comparação com o ano anterior.

O diretor Carlos Araújo parabenizou os conselheiros tutelares pelo trabalho realizado, destacando a importância desses profissionais para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, também ressaltou a relevância dos conselheiros tutelares na promoção da cidadania e na garantia de segurança e respaldo para menores de idade.

Os Conselhos Tutelares de Suzano são compostos por equipes dedicadas, incluindo conselheiros, motoristas e auxiliares administrativos, que trabalham para proteger os direitos das crianças e adolescentes, conforme definido pelo ECA.

Crédito: Wanderley Costa/Secop Suzano

Conselheiros tutelares de Suzano discutem estratégias para melhorar o atendimento às crianças e adolescentes