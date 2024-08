Balanço da Festa do Divino 2024 chega a R$ 4,5 milhões, com 34 instituições beneficiadas

Entre doações de alimentos e produtos, a Festa do Divino teve resultado positivo



Na manhã da quarta-feira (31), na Mitra Diocesana, em Mogi das Cruzes, aconteceu a prestação de contas da 411ª Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, realizada de 9 de maio a 19 de maio.

Com uma receita total de R$ 4,5 milhões, neste ano, 34 instituições foram beneficiadas com a venda de seus produtos na quermesse, além de mais nove entidades que receberam a doação de alimentos, chegando a um total de cinco toneladas de produtos arrecadados durante os dias da festividade.

Dom Pedro Luiz Stringhini, bispo diocesano, conduziu a reunião, em que também estiveram presentes os Festeiros e Capitães de Mastro, respectivamente, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos; o presidente da Associação Pró-Festa do Divino, Marcelo Braz; o primeiro tesoureiro da Associação Pró-Festa do Divino, José Carlos Nunes Júnior; o administrador da Mitra Diocesana, Antônio José Mercado Martins; e os padres Diego Araújo Costa, secretário do bispado; e Luiz Renato de Paula, ecônomo da Diocese. Também participaram o Festeiro de 2025, João Pedro Mota, e o casal de Capitães de Mastro, Lizandro Leonardo da Silva Corrêa e Patrícia Aparecida do Espírito Santo Corrêa.

Para a Festeira deste ano, “a arrecadação é muito importante para a festa, porque é a Festa da Caridade, e muitas entidades aguardam o ano inteiro para custear suas obras. Mas a parte religiosa é a parte primária, que teve uma expressiva participação popular”.

Além das entidades beneficiadas com as vendas de comidas e bebidas, a Festa do Divino e a Associação Pró-Festa do Divino fizeram a entrega de cinco toneladas de produtos, entre alimentos e produtos de higiene, a nove instituições beneficentes da cidade, que foram arrecadados nas escolas, nas alvoradas e carreatas solidárias. De acordo com os organizadores, três toneladas ficaram para as entidades do município e duas toneladas, incluindo roupas e agasalhos, foram destinadas para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

O bispo diocesano ressaltou que, a partir deste balanço, a Festa do Divino 2025 já se iniciou: “O resultado foi bastante positivo, e as entidades todas saíram muito satisfeitas”.

A partir de agosto, os preparativos para 2025 já se iniciam