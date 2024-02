Baile Abre Alas reúne 500 pessoas no Clube de Campo de Mogi

O clima agradável deu o tom da noite de um dos eventos carnavalescos mais esperados do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC): o Baile Abre Alas. O evento, que reuniu 500 pessoas, foi realizado no Salão Social “Wilson Cury” e marcado por animação, boa música e um clima contagiante de folia, na última sexta-feira (9/2).

A atmosfera festiva foi intensificada pelo show de Anderson Cici e Banda, que embalou os foliões com as melhores marchinhas e músicas típicas de Carnaval. O cardápio do baile foi assinado pelo Buffet Perfil.

Um dos pontos altos da noite foi o concurso de fantasia, que premiou os participantes mais criativos e originais. Categorias como melhores fantasias individuais, em grupo e luxo, blocos e foliões mais animados, destacaram a diversidade e o esmero dos participantes em suas escolhas carnavalescas.

Após o concurso, o presidente do CCMC, João Bosco Camargo de Sousa, dirigiu palavras de agradecimento aos presentes, ressaltando a importância da participação de todos na celebração desta tradição do Clube de Campo de Mogi: “Quero expressar minha gratidão a cada um de vocês, associados e convidados, que contribuíram para o sucesso desta festa. Não foi apenas uma celebração, mas sim o melhor Abre Alas que o nosso clube já teve”, disse Bosco.

A surpresa da noite foi anunciada com entusiasmo: a Bateria Show Estação Cadência, com direito a evolução de mestre-sala e porta-bandeira, tomou o palco e elevou a festa a outro patamar. Com suas apresentações envolventes e as melhores músicas em tom de Carnaval, a bateria trouxe um espetáculo de cores, ritmo e alegria, encerrando a noite de maneira memorável.

A diretora social do CCMC, Karin Camargo, destacou a alegria do público: “Este baile de Carnaval não apenas marcou o início das festividades carnavalescas do Clube de Campo de Mogi, mas também reafirmou o nosso compromisso em proporcionar momentos de alegria, diversão e convívio comunitário para todos os nossos associados. Além disso, quero destacar o talento e a dedicação dos participantes do concurso de melhor fantasia. Suas criações brilhantes e originais adicionaram ainda mais brilho e cor à nossa festa”.

Confira os vencedores do concurso de fantasias:

Fantasia Luxo: Ana Carla Sayuri França Komada (Deusa Grega)

Foliã Mais Animada: Celia Carvalho Fernandes (Máscara e Pena)

Folião Mais Animado: Edmon Zogbo (Chuck)

Fantasia Original Feminina: Raquel Fernandes e Glauco Pimentel (Fada & Dente)

Fantasia Original Masculina: Kleber Araújo (Peter Pan)

Bloco Mais Animado: Bloco Vôlei

Bloco Mais Luxuoso: Os Rockeiros

Bloco Mais Original: Batmim e Mulher Gato