Avenida Ricieri José Marcatto terá recuperação asfáltica no período noturno

A partir desta quarta-feira (19), a avenida Ricieri José Marcatto, no distrito de César de Souza, passará por intervenções noturnas, entre 20h e 5h. Neste período, os trechos da via que já receberam a manutenção de guias e sarjetas passarão pela fresagem, quando o asfalto antigo é raspado para a posterior aplicação de nova massa asfáltica. As obras são executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, por meio do Programa Nova Mogi de recuperação asfáltica.

Nesta primeira etapa, os trabalhos serão feitos no trecho entre a avenida Francisco Rodrigues Filho e a rua João Mariano de Paula. Para a execução segura do serviço, será preciso bloquear o tráfego nos trechos em obras durante a noite. Toda a área estará sinalizada, mas é preciso atenção por parte dos motoristas.

Área central

A rua Ipiranga, na área central de Mogi das Cruzes, também passa por melhorias do Nova Mogi. A cada trecho de dois quarteirões, serão executados durante o dia a escavação e manutenção de guias e sarjetas. Já durante o período noturno, será feita o serviço mais pesado, com a raspagem do asfalto antigo e a aplicação da nova massa asfáltica.

No período diurno o trânsito segue liberado, apenas com restrição nas laterais das pistas. Mas entre 22h e 5h, haverá bloqueio do tráfego para que as obras sejam feitas com mais segurança.

Os condutores também devem ficar atentos na rua Ipiranga. Isso porque, para a execução segura e mais rápida destes serviços, é preciso interditar parcialmente as vias conforme as obras avançam. Todos os trechos estarão sinalizados, inclusive com indicação de rotas alternativas.

Os ônibus que cumprem itinerário nestas regiões também adotam rotas alternativas à medida que as interdições forem necessárias. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana fará a sinalização para os motoristas.

A Secretaria de Infraestrutura Urbana lembra que o cronograma dos trabalhos pode sofrer alteração por causa das condições climáticas.

Programa Nova Mogi

O Nova Mogi tem investimento total de R$ 205,9 milhões, somando diferentes convênios e fontes de captação de recursos, incluindo também obras em estradas da cidade, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Ao todo, serão mais de 150 vias atendidas, numa extensão mínima de 130 quilômetros, alcançando 70% dos bairros da cidade. Trata-se do maior programa de recuperação asfáltica já lançado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes e a previsão é que os trabalhos se estendam até o segundo semestre de 2024.