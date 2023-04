Avenida João XXIII terá interdição parcial neste fim de semana

No próximo fim de semana (15 e 16/04), o Semae fará uma obra para ligação de esgoto na avenida João XXIII, altura do encontro com a Júlio Perotti, no Socorro. O serviço começará às 22h de sábado (15/04) e se estenderá até as 17h de domingo (16/04). No período de obras, haverá interdição parcial das pistas.

Os veículos que trafegarem pela Julio Perotti em direção à região central da cidade deverão pegar a pista sentido Cezar de Souza e fazer o retorno após a ponte sobre o rio Tietê. Como preparativo para o trabalho, o corte no asfalto será executado na sexta-feira (14/04), das 9h às 11h.