Avenida Cívica terá atividades esportivas gratuitas neste domingo

A população de Mogi das Cruzes terá uma opção a mais para a prática de atividades esportivas e de lazer durante o mês de julho. A Prefeitura vai realizar a partir deste domingo (09/07), o projeto Curte a Rua, trará diversas atrações gratuitas para a população na avenida Cívica. A iniciativa também ocorrerá nos dias 16 e 23 de julho.

A programação acontecerá a partir das 10 horas e terá a participação de diversas secretarias municipais. Para garantir a segurança dos participantes, a avenida Cívica será interditada para a passagem de veículos durante todo o dia.

“A avenida Cívica é um espaço privilegiado de integração da comunidade e com vocação para eventos que tragam opções de esporte, lazer e cultura para a população. O projeto Curte a Rua busca oferecer isso aos mogianos, com toda a estrutura para que as pessoas possam aproveitar um dia diferente, com diversão e qualidade de vida”, destacou o prefeito Caio Cunha.

Para as crianças, serão disponibilizados brinquedos infláveis, das 10 às 14 horas. A Escola Mirim de Trânsito também promoverá atividades, das 10 às 12 horas. Outra opção é o Projeto Pedalar, que incentiva a prática do ciclismo, inclusive com orientações para as pessoas que buscam aprender a utilizar a bicicleta. As atividades ocorrerão das 10 às 14 horas.

Os jovens e adultos poderão participar de uma vivência de patins, das 12 às 14 horas, com orientações sobre o equipamento e espaço para a prática da atividade. Outra atração será disponibilização de um espaço para slackline, das 10 às 14 horas.

Além das atividades promovidas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, os frequentadores da avenida Cívica poderão aproveitar toda a estrutura existente na região para praticar atividades esportivas, de lazer ou aproveitar um dia ao ar livre. Entre as atrações estão a Praça de Esportes Professor Hugo Ramos, localizada ao lado do Ginásio Municipal de Esportes.

Durante a manhã, o Mercado do Produtor também disponibiliza opções de gastronomia e compras de frutas, legumes e verduras.

A avenida Cívica fica no Mogilar e os participantes do projeto Curte a Rua terão como opção de estacionamento a rua Professor Ismael Alves dos Santos.