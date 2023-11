Autoridades lamentam morte de ex-vereador Antonio Lino

O ex-presidente da Câmara, Antonio Lino da Silva, que faleceu na noite de ontem, está sendo velado no plenário da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes desde as 10 horas desta segunda-feira, 6. O sepultamento será às 16h30 no cemitério São Salvador, no Parque Monte Líbano.

Antonio Lino da Silva nasceu em Cambé, Paraná, em 10 de julho de 1957. Foi vereador por Mogi das Cruzes sete vezes, nos seguintes mandatos:

janeiro de 1989 a dezembro de 1992;

janeiro de 1993 a dezembro de 1996;

janeiro de 1997 a dezembro de 2000;

janeiro de 2001 a dezembro de 2004;

janeiro de 2005 a dezembro de 2008;

janeiro de 2013 a dezembro de 2016;

janeiro de 2017 a dezembro de 2020.

Lino, que estava internado desde 13 de outubro, no Hospital Salvalus, na Mooca, em São Paulo, faleceu na noite deste domingo, 5, em decorrência de uma leucemia mieloide aguda, diagnosticada em 22 de dezembro de 2022.

Ele deixa a esposa, Lucelena Bertin Teixeira e a filha de sua primeira união, Camila Thalita, de 34 anos, estudante de medicina.

Homenagens

Políticos mogianos usaram as redes sociais para se despedir de Lino. O ex-prefeito e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) Marco Bertaiolli lamentou a partida do colega de partido. “Um mogiano de alma e coração, um amigo leal e um grande defensor de Mogi das Cruzes e da nossa Mogianidade”.

O prefeito Caio Cunha também fez suas homenagens. “Ele, que bravamente vinha lutando contra um câncer, faz parte da história da Gloriosa Mogi das Cruzes, por ter sido sempre dedicado em buscar o melhor para nossa cidade. Muito do que temos hoje foi fruto do incansável trabalho de Lino durante os seus 7 mandatos como vereador”.

O presidente da Câmara, Marcos Furlan, também se despediu do ex-colega. “Nossas condolências e solidariedade aos familiares e amigos deste homem que dedicou-se à vida pública por 28 anos. Mogiano de coração, Antonio Lino construiu sua trajetória com muito trabalho em nossa cidade”.

Biografia

De origem humilde, “pé vermelho”, como gostava de dizer, trabalhou desde cedo na lavoura de café, ao lado da família – seus pais e oito irmãos. Em busca de uma vida melhor, no final da adolescência e início da idade adulta migrou para Mogi, onde sua avó vivia, para trabalhar na indústria Aços Anhanguera (atual Aços Villares) e na Gutterman.

Ele começou como operador de máquinas. Com um pequeno caminhão, Lino começou a desenvolver extenso trabalho social com a comunidade local de Braz Cubas.

Foi nessa época que chamou a atenção daquele que viria a se tornar seu padrinho político, o então deputado estadual Jacob Lopes, que o conduziu à vitória em sua primeira campanha, em 1988.

Entre sua longa atuação legislativa, compreendendo oito mandatos, destacam-se as presidências do legislativo mogiano, em 1996 e 1997, quando criou a Galeria dos Presidentes da Câmara e em 2015, quando participou da instalação e inaugurou, ao lado dos demais vereadores, da TV Câmara de Mogi das Cruzes (canal 3.2).

Participou das gestões dos ex-prefeitos Waldemar Costa Filho (a 3ª e a 4ª), Francisco Ribeiro Nogueira, Manoel Bezerra de Melo, o Padre Melo, Junji Abe, Marco Bertaiolli e Marcus Melo. Lino tinha intensa atuação no âmbito da construção de pontes entre a iniciativa privada e os trabalhadores, ajudando e sendo parceiro na implantação de várias indústrias em Mogi. O político também exercia forte atividade no âmbito da assistência social, na iniciativa privada, enquanto empreendedor do ramo imobiliário, além de ter sido radialista com registro oficial.