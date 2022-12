Atriz mogiana Zaira Harue estrela novela do SBT

A atriz mogiana Zaira Harue está confirmada no elenco da nova novela do SBT “A Infância de Romeu e Julieta”. Escrita por Íris Abravanel, a trama surge como a primeira em coprodução com a Amazon Prime Video. A expectativa é que a novela estreie no próximo ano.

A produção conta com nomes de peso. Trata-se de uma adaptação da obra de William Shakespeare, mas sem a tragédia principal da história. Romeu é interpretado pelo astro mirim Miguel Ângelo, estreante nas novelas. Já Julieta é vivida por Vittória Seixas.

Zaira interpretará Trapaça, menina órfã e líder da gangue Pedalzera. Ela, que já tem experiência em séries e teatro, fala das diferenças entre os palcos. “Teatro e TV parecem ser parecidos mas não são. Cada um é bem específico, no teatro é ao vivo e quando há erros precisamos improvisar. Já na TV temos a possibilidade de gravar novamente e as expressões são mais contidas”, explica a jovem.

No ano passado, Zaira integrou o elenco principal do musical “A Megera Domada”, que ficou em cartaz no Teatro Cassiano Gabus Mendes, em São Paulo. Além da sua formação em teatro, a mogiana tem passagem em importantes cursos e escolas complementares, tais como Oficina de Talento Edu Salles, interpretação Marinho Moraes, Escola de Atores Wolf Maia, escola de música Sound, sapateado, jazz e expressão corporal no Estúdio Broadway. Zaira Harue integrou o elenco da série Conectado5, com direção de Fernanda Vercoza Victor, da Globo Filmes.