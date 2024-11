Atrações musicais fazem parte do projeto “Som das Onze e Meia” do Clube de Campo de Mogi das Cruzes

Projeto oferece música sempre aos domingos, na praça de eventos do complexo mogiano

Atrações musicais fazem parte deste mês de novembro no Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). Uma programação especial do projeto “Som das Onze e Meia”, conta com apresentações sempre aos domingos, na Praça “Francisco Pieri Neto”. Ao longo de todo mês, o complexo de esportes e lazer mogiano oferecerá aos associados e amantes da música um espaço para aproveitar o talento de renomados artistas locais, com estilos musicais para todos os gostos.

Suelly Singer inaugurou o mês com seu repertório poderoso, que incluiu sucessos de grandes intérpretes, como Whitney Houston, Adele e Alicia Keys. A cantora se apresentou no dia 3 de novembro. No dia 10, Vinni Candido sobe ao palco e traz os melhores clássicos do reggae, MPB e pop rock.

Em 17 de novembro, a cantora Luana Camarah entra em cena com o talento a que os associados já estão acostumados, com um repertório com os grandes sucessos do pop rock nacional e internacional. Para encerrar o mês, no dia 24, o grupo Os Paccinis animará a plateia com muito samba e pagode.

A diretora social do Clube, Karin Camargo, destaca a expectativa positiva para as apresentações de novembro: “O Projeto Som das Onze e Meia traz uma seleção de artistas talentosos que oferece, aos domingos, momentos únicos de lazer e cultura. A cada apresentação, buscamos proporcionar um espaço para que os associados e visitantes desfrutem de boa música e celebrem a diversidade de estilos, em um ambiente descontraído e acolhedor”.

Novembro contará com músicas para todos os gostos