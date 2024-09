Atletas do Hóquei sobre a Grama de Mogi irão defender o Brasil no Pan American Challenge

Luana Moraes e Ana Santana irão representar o Brasil no Pan American Challenge 2024, em Bermudas, de 21 a 28 de setembro, competição classificatória para a Copa Pan Americana de 2025



As atletas Luana Moraes e Ana Santana, do Sesi de Mogi das Cruzes, foram convocadas pela Confederação Brasileira de Hóquei sobre a Grama e Indoor (CBHG) para representar o Brasil no Pan American Challenge 2024, que acontecerá em Hamilton, nas Bermudas, entre os dias 21 e 28 de setembro. A competição, classificatória para a Copa Pan Americana de 2025, é uma oportunidade importante para as atletas e para a equipe brasileira.

Com uma trajetória iniciada em 2013 no SESI Esporte, Luana e Ana desenvolveram suas habilidades ao longo de todas as etapas do programa. O papel do SESI-SP foi fundamental para o sucesso das atletas, oferecendo o suporte necessário para que pudessem alcançar seus objetivos no esporte. “O apoio que tive do Sesi de Mogi das Cruzes foi fundamental para eu conseguir chegar aonde cheguei,” destacou Luana Moraes que faz parte da equipe sub-21.

Ela também comentou sobre seus planos para o campeonato. “Primeiramente, conseguir fazer um bom jogo, colocando tudo que a gente vem treinando em prática e conseguir pegar a classificação para o próximo campeonato”, destacou Luana.

Ana Santana, que está no último ano na categoria sub-18, compartilhou sua alegria ao saber da convocação. “Eu já estava participando dos treinamentos da seleção que eram preparatórios para esse campeonato desde o começo do ano. Teve um treinamento no Uruguai, onde durante uma reunião, a comissão me informou sobre a convocação e fiquei muito feliz”, disse Ana.

Ana ainda ressaltou o suporte que teve durante os treinos na unidade, fatores que ajudaram seu desempenho na carreira como atleta. “Agradeço todo conhecimento e dedicação do nosso técnico Augusto Felipe. Seu carinho e comprometimento com esse esporte e com seus atletas foi fundamental”, finalizou.

A convocação de Ana e Luana é resultado de anos de trabalho duro, disciplina e determinação, além do apoio do SESI-SP em suas carreiras. Agora, ambas se preparam para representar o Brasil no Pan American Challenge com o objetivo de garantir uma vaga na Copa Pan Americana de 2025.

