Atleta paralímpica Bruna Alexandre vem a Mogi para vivência de tênis de mesa

O Sesc Mogi segue com atividades do projeto Sesc Verão. E, neste domingo, 29, das 14hàs 16h, é a vez de receber a paratleta Bruna Alexandre para um bate-papo sobre sua carreira e uma vivência de tênis de mesa. A atividade é gratuita e os interessados poderão fazer a retirada na entrada do vestiário da piscina, mesmo local de empréstimo de materiais esportivos.

Bruna Alexandre entrou para a história do tênis de mesa ao se tornar a primeira atleta do país a conquistar uma medalha individual, com o bronze na classe 10. Ainda no Rio de Janeiro, ela ajudou o Brasil a ficar com a medalha de bronze por equipes nas classes 6 e 10. Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio continuou fazendo história ao tornar-se a primeira mulher brasileira a chegar a uma decisão da modalidade conquistando a medalha de prata e ainda conquistou a medalha de e bronze nas duplas.

Na atividade no Sesc, Bruna irá compartilhar um pouco da sua experiência, além de desafiar o público presente para uma partida de tênis de mesa.

O esporte

O tênis de mesa é um esporte que nasceu de uma improvisação por causa de mau tempo, por volta de 1880 em um clube da Inglaterra. Atualmente é praticado em diversas partes do mundo, é esporte olímpico e paralímpico individual e por equipes e segue ganhando adeptos pelo mundo.