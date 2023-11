Atleta do Clube de Campo é vice-campeã no Pan-Americano de Beach Tennis 

O último fim de semana foi de grandes conquistas para o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). A associada Viviane Kobo foi até o Chile disputar o Pan-Americano de Beach Tennis, onde conquistou o segundo lugar na categoria Feminina Sub-14.

Viviane atuou ao lado de Júlia Rossi. Elas chegaram a bater duplas de alto nível como Equador, Chile e Colômbia. Em uma partida disputada na grande final, o título acabou escapando nos detalhes para outra dupla brasileira, Gi Boro e Maria Gilli.

O resultado obtido pela atleta do Clube de Campo reforça sua atuação internacional em uma carreira de peso, mesmo ainda nas categorias de base. “É uma honra representar meu país novamente no Pan-Americano. Estou feliz por essa medalha e confiante para os próximos torneios nacionais e internacionais que estão por vir”, comemorou Viviane. Recentemente, a atleta do CCMC disputou as seletivas da Copa das Federações, nas etapas de Vinhedo, Campinas e na capital São Paulo.

A modalidade de Beach Tennis do Clube de Campo de Mogi das Cruzes tem como patrocinadores: Grupo Nextt Investimentos, Caju Óculos e Clínica CEOOT.