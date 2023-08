Atleta de Mogi é convocado para a seleção de futsal

O mogiano Nicolas Antonio Belo de Souza (Nicolas NK), que atuou por duas temporadas pelo Inter Mogi Futsal na categoria Sub -20, foi convocado para a seleção brasileira da categoria, que disputará entre 9 e 17 de setembro a CONMEBOL Sulamericana masculina de Futsal, disputada na Venezuela.

Ele defendeu as cores do Inter Mogi nas temporadas 2021/22, e após completar 21 anos foi contratado pela Assoeava, a Associação Esportiva de Venâncio Aires, cidade do Rio Grande do Sul, para disputar a Liga Nacional.

Nascido em Mogi das Cruzes, em 04/02/2002, o atleta teve como primeiro treinador o próprio pai, que o incentivou a escolher a posição de goleiro. Num parque perto de sua casa, seu pai improvisava uma trave com canos, iniciando seu treinamento. Observado por um amigo, que o viu fazendo defesas, foi levado para testes nas categorias de base do Mogi Esporte Clube. Lá passou pelas categorias Sub-9 até a Sub-14, quando se transferiu para o Vila Santista.

No alviverde da Ponte Grande ele jogou até os 17 anos, quando foi convidado para jogar futebol de Campo pelo São Bernardo, no ABC Paulista. Após uma parada, atuou no futebol amador.

Devido ao seu desempenho, em 2020 foi indicado à diretoria do Inter Mogi Futsal, fato que marcou seu retorno ao futebol de salão. Na equipe mogiana conquistou dois títulos: Liga Paulista e Copa Paulista, além de um vice-campeonato da Copa Paulista, ocasião em que também recebeu o titulo de melhor goleiro nas temporadas 2021 e 2022.

Após o término da temporada 2022, com a idade estourada para categoria Sub-20, o mogiano foi para a Assoeava, a Associação Esportiva de Venâncio Aires do RS, para disputar a Liga Nacional. Lá, sua atuação chamou a atenção dos dirigentes do futsal, o que rendeu sua convocação para a seleção nacional.