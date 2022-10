Astronauta Marcos Pontes é eleito senador por São Paulo

Com mais de 96% das urnas apuradas, Marcos Pontes (PL) foi eleito senador pelo Estado de São Paulo, com 49,76% dos votos até o momento. Em segundo lugar, veio Márcio França (PSB), com 36,14%. Edson Aparecido (MDB) teve 7,69% e Janaína Paschoal (PRTB) 2,09%.

Marcos Pontes foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações durante a gestão Bolsonaro e lançado como candidato ao Senado apoiado pelo candidato à reeleição.

Astronauta, Marcos Pontes foi o primeiro brasileiro a ir ao espaço em 2006. Nas eleições de 2018, ele elegeu-se segundo suplente de senador na chapa do Major Olímpio (PSL-SP). Além disso, em 2014, ele concorreu a uma vaga como deputado federal pelo PSB e acabou ficando na suplência.