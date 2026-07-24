Assistência Social promove mutirões do CadÚnico

A Secretaria Municipal de Assistência Social deu início a um ciclo de mutirões para a atualização de dados de famílias unipessoais inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). As ações serão realizadas todos os sábados, das 9h às 16 horas, na Central de Cadastro Único, no Centro. A medida segue a portaria nº 1.199 do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), publicada em 15 de julho, que prorroga para julho de 2027 a obrigatoriedade da entrevista domiciliar nos casos de manutenção do Bolsa Família e para a inscrição, a atualização cadastral, a concessão ou manutenção do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Importante ressaltar que as entrevistas domiciliares continuarão obrigatórias na modalidade unipessoal para novas inclusões ou para quem esteja com o benefício do Bolsa Família cancelado há mais de 6 meses. A Secretaria já começou a convocar as 7.350 famílias mogianas que se enquadram nessa situação e estavam no aguardo da visita domiciliar. A cada sábado, serão 300 convocados, com prioridade para pessoas idosas e para quem teve o benefício bloqueado.

Vale destacar que as atualizações continuarão sendo feitas durante os dias úteis, na Central CadÚnico. A exceção fica com os dias 7, 8 e 9 de agosto, em que o sistema estará inoperante, para extração de dados por parte do governo federal.