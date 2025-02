Assistência e Fundo Social visitam serviços de acolhimento para crianças e adolescentes

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Solidariedade de Suzano estiveram juntos na manhã da terça-feira (11) em uma visita especial às três unidades do Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes (Saica), que têm capacidade para atender até 60 munícipes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo.

O secretário Geraldo Garippo e a presidente do órgão municipal, a primeira-dama Déborah Raffoul, acompanharam de perto o trabalho desenvolvido nesses locais, nas regiões norte e central, que contam com parceria da Prefeitura de Suzano para manutenção de suas atividades 24 horas por dia, incluindo as demandas relacionadas a recursos humanos, com equipe formada por psicólogo, assistente social, cuidador, auxiliar de limpeza, cozinheiro e motorista, e também associadas à alimentação, ao vestuário, ao transporte e às medicações, entre outras.

O Saica integra o conjunto de atividades que são coordenadas pelo Serviço de Proteção de Média e Alta Complexidades da Assistência Social. Por isso, a responsável pelo setor, a diretora Regiane Borges, também esteve presente nesta visita. O trabalho nas três unidades é conduzido pelo Instituto Beneficente “Viva a Vida”, em duas delas, nos bairros Jardim São José e Sesc, e pelo “Recanto Luz Divina”, no centro.

O acolhimento promovido por essas instituições garante o suporte necessário para crianças e jovens que foram abandonados ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Assim, as unidades acabam se tornando a residência dessas pessoas, que recebem ainda a atenção devida para as atividades relacionadas à sua formação, incluindo a rotina escolar e participação em outros projetos, como a Guarda Mirim.

O secretário Garippo afirmou que o trabalho da Assistência Social frente a este serviço é de fundamental importância para o acolhimento das crianças e dos adolescentes. “As unidades contam com amplo apoio da Prefeitura de Suzano, em todos os aspectos. Acompanhamos de perto as atividades que são desenvolvidas para saber o que é necessário prover para a manutenção do serviço e de que forma podemos intensificar nosso acolhimento”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, a primeira-dama ressaltou a atuação da administração municipal em prol das crianças e dos jovens que necessitam deste tipo de serviço. “É um lindo trabalho conduzido pela Assistência Social e pelas instituições parceiras. Foi uma grande satisfação poder ver de perto o acolhimento que é proporcionado nesses espaços. Temos a missão de cuidar do próximo e ficamos muito felizes em saber de tudo que tem sido proporcionado aos munícipes que mais precisam de carinho”, destacou Déborah.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano

A visita atendeu as três unidades do Saica