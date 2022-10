Assaí confirma data de abertura de sua terceira loja em Mogi

A terceira loja do Assaí Atacadista em Mogi das Cruzes já tem data certa para abrir suas portas: a unidade, localizada na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, na Vila Mogilar, será inaugurada na próxima quinta-feira, dia 13 de outubro, às 8h da manhã.

O espaço foi completamente reformado para trazer aos(às) moradores(as) da região uma experiência de compra completa. Os(as) clientes contarão com uma loja moderna e diferenciada para realizarem suas compras, com novos serviços exclusivos. Para oferecer um atendimento de qualidade e manter o pleno funcionamento da loja, o Assaí gerou mais de 500 empregos diretos e indiretos, priorizando a contratação de colaboradores(as) que trabalhavam no antigo hipermercado e que manifestaram interesse em trabalhar no Assaí, além de valorizar a formação de um time incluso e diverso.

Serviço

Inauguração Assaí Mogilar

Data: 13 de outubro de 2022 (quinta-feira)

Horário: 8h

Endereço: Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, nº 600 – Vila Mogilar- CEP: 08773-490

Pagamento: Cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, Auxílio Brasil, Pix, vale-alimentação, além das carteiras digitais PicPay, PagBank e Mercado Pago. O Assaí também conta com o Passaí, a sua bandeira própria de cartão de crédito que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se comprar somente uma única unidade de qualquer item

Horário de funcionamento da unidade: segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 18h.