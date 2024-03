Artistas lançam projeto musical direcionado ao público infantil

As artistas mogianas Aline Chiaradia e Camila Valiengo, conhecidas há muitos anos pelo público do Alto Tietê por seus trabalhos na área da música, lançam o projeto “Tra Lá Lá: Festa na Roça”, voltado para o público infantil. Este projeto é fruto do edital da Prefeitura de Mogi das Cruzes, o PROFAC, aprovado em outubro do ano passado (2023) e contemplará alunos, professores e funcionários de escolas públicas descentralizadas de Mogi das Cruzes.

Este projeto será apresentado para duzentas crianças de escolas públicas de forma totalmente gratuita. A realização dos espetáculos começa neste mês de março, contemplando as escolas EM Professor Afonso Caporali Filho e CEIM Horácia de Lima Barbosa. Haverá ainda uma oficina de musicalização direcionada aos professores e interessados, bem como vídeos com canções que já fazem parte do universo do duo, que para este projeto conta com a participação da cantora, instrumentista e educadora musical Bia Mello. “Levar espetáculos para escolas descentralizadas, é uma forma de democratizar a cultura, já que as escolas são espaços de descobertas, brincadeiras, relação com o outro e com o mundo”, diz Aline.

Aline Chiaradia é cantora e professora de canto, atua há vinte anos no campo das pesquisas e de espetáculos voltados para a música brasileira. Tem um disco gravado, o Estreitos Nós, disponível em todas as plataformas digitais. Já dividiu palco com Toquinho, Roberto Sion e Laércio de Freitas.

Já Camila Valiengo é educadora musical há 29 anos, em diferentes contextos, com pessoas de todas as idades, e além de ser doutora em música pela UNESP, é membro do Grupo de Estudo e Pesquisa CRIA – Centro de Respeito às infâncias e suas aprendizagens.

Mais informações no perfil do Instagram @tralala.pra.brincar.