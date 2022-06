Arraiá do Clube de Campo terá ação beneficente, dança e atrações musicais 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) preparou o melhor “arraiá” da cidade para seus associados. De volta ao presencial, a Festa Julina promete resgatar raízes culturais, contribuir com entidades sociais do município e proporcionar momentos de alegria com danças e atrações musicais.

Serão três dias de muita diversão. A Festa Julina ocorrerá nos dias 15 e 16 de julho, sendo sexta-feira, das 17 às 22 horas, e no sábado, das 16 às 22 horas. As atrações ficarão concentradas na Praça “Francisco Pieri Neto”. Estão confirmadas as apresentações de Betinho & Banda na sexta-feira e Bruno Catarino & Banda no sábado.

As comidas típicas terão um espaço especial na Festa Julina do CCMC, que abriu espaço para entidades comercializarem seus pratos e gerarem renda para seus projetos sociais. Estão confirmadas as barracas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae (pastel e tempurá); ANE (bebidas quentes); Instituto Pró+Vida (pizza); Associação do Voluntariado/Joaninha (doces do amor e crepe suíço); Cecan (brincadeiras); ASETE (doces típicos); Brasa Grill (bebidas e churrasco); Instituto Sopa (cachorro quente); Tradef (pipocas e algodão doce) e CCMC (robô).

Incentivadora das ações beneficentes do Clube de Campo, Karin Camargo lembra da importância em prestigiar entidades do município. “É um trabalho social que fazemos questão de mantê-lo vivo dentro do Clube de Campo, que terá a barraca do robô. Nela, todo dinheiro arrecadado será doado para os projetos Tricô e Costura do Bem”, afirmou Karin.

A tradicional quadrilha julina também será formada no Clube de Campo, com apresentações de crianças e adolescentes do Departamento de Aprendizagem Desportivo Infantil (Dadi), do Núcleo de Iniciação do Desenvolvimento Esportivo (Nide) e do Dadi Plus. O convite também se estende para alunos da academia e da hidroginástica, que são esperados para a apresentação de dança dos adultos.