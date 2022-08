Arena Suzano será palco de duas partidas do Paulista

A Arena Suzano, localizada no Max Feffer, será a casa de duas partidas do Suzano Vôlei no Campeonato Paulista 2022. A Federação Paulista de Volleyball divulgou a tabela da disputa, que prevê dois jogos no ginásio municipal na primeira fase do certame.

A Arena será palco dos duelos entre Suzano Vôlei e São José Vôlei, válido pela segunda rodada do estadual a ser realizado no dia 19 de agosto, às 19 horas, e o jogo da equipe local contra o Campinas, agendado para o dia 31, também às 19 horas.

As disputas do torneio serão as primeiras partidas oficiais de voleibol no ginásio desde a decisão da Superliga B, vencida pelo clube suzanense em abril. Agora, a equipe atualmente treinada pelo técnico Marcos Miranda, o Marcão, iniciará a temporada 2022/23 com foco inicial do Campeonato Paulista, mas também com os preparativos para o retorno à Superliga Nacional, a elite do esporte no Brasil.

No Paulista, o Suzano Vôlei faz sua estreia fora de casa, contra o Sesi Vôlei nesta sexta, dia 12, no ginásio do Sesi Vila Leopoldina, localizado na capital paulista.