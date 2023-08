Arena Suzano receberá quatro partidas do Campeonato Paulista de Vôlei

A Arena Suzano foi confirmada nesta quinta-feira (10/08) como palco de quatro partidas do Campeonato Paulista de Voleibol. O ginásio municipal será a casa do Suzano Vôlei no certame e, segundo a tabela divulgada pela Federação Paulista de Volleyball (FPV), o duelo de estreia acontece no próximo dia 19 (sábado), às 19 horas, quando o time treinado pelo técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, enfrenta o Climed Atibaia.

Com exceção da partida de estreia, todos os jogos no ginásio suzanense serão disputados às 18 horas, sempre aos sábados. A terceira rodada será realizada no dia 2 de setembro, quando o Suzano Vôlei faz o clássico regional contra o Vedacit Vôlei Guarulhos, ao passo que no final de semana seguinte, no dia 9, os suzanenses recebem o Vôlei Futuro de Araçatuba.

O último jogo da equipe enquanto mandante na primeira fase ocorrerá no dia 23, contra o Vôlei Renata, de Campinas.