Aquatec inaugura nova loja no Centro de Mogi das Cruzes

Rede possui três filiais e a sua matriz, localizada em Mogi

Desde 2010, Lucas Souza e Rose Souza possuem experiência suficiente para atender seus clientes na sua rede das lojas Aquatec Purificadores de Água. Com unidades em Mogi das Cruzes, Sorocaba, Praia Grande e Itajaí, as lojas, que começaram com o casal e, hoje, têm Lucas Junior e Gabriel Souza como sócios, possuem o objetivo levar saúde e qualidade de vida às pessoas por meio do consumo de água de alta qualidade. “Acreditamos que água pura, livre de impurezas e com propriedades benéficas é fundamental para o bem-estar de cada indivíduo, e trabalhamos constantemente para que mais pessoas tenham acesso a esse recurso tão importante”, comenta Lucas.

O proprietário conta que a sua história com purificadores vem desde 1993, quando trabalhou em uma fábrica do equipamento. “Até então, para mim, água era tudo igual. Tive um grande impacto ao ver a diferença da água de qualidade e descobri que nem toda água limpa e cristalina é sinônimo de saúde”, relata.

Com o passar dos anos, ele e a Rose oficializaram o início do trabalho como revenda, dando corpo ao negócio. Atualmente, possuem três filiais e a matriz, em sociedade com os filhos.

Por conta do crescimento, na terça-feira (11), a rede inaugurou uma nova loja no Centro de Mogi das Cruzes, a fim de reunir a loja, escritório e a oficina em apenas um local, otimizando processos e oferecendo um atendimento ainda melhor para os clientes.

Dessa forma, todos têm acesso ao que há de melhor em soluções de melhoria da água, pois oferecerem filtros e purificadores de água alcalina ionizada, com gás ozônio e adição de minerais como magnésio e potássio. Tudo para garantir uma água ainda mais saudável e de qualidade superior. Além disso, disponibilizam serviços de instalação, manutenção e suporte técnico especializado para assegurar o melhor desempenho dos equipamentos.

Lucas ressalta também que são a única revenda oficial e certificada Top Life, sendo um diferencial no mercado: “Oferecemos produtos genuínos de fábrica, garantia estendida sem custo adicional, rapidez e agilidade para instalações, e assistência técnica, além da prestação de serviços de limpeza e higienização de bebedouros certificada por técnicos responsáveis.

Nas lojas, a Aquatec disponibiliza uma linha completa de soluções para melhoria da água, incluindo purificadores alcalinos, equipamentos com ozônio, filtros centrais, bebedouros, peças e acessórios. Entre os seus produtos, a rede conta com a Linha Refrigerada e purificadores reconhecidos nacionalmente.

“Nosso corpo é composto por cerca de 70% de água. Todo mundo se preocupa muito, por exemplo, com o combustível que vai colocar no carro, mas normalmente não tem a mesma consciência na hora de consumir água. Sendo que a representatividade de água no nosso corpo é de 70%, considero o mesmo percentual de importância atrelado à água que tomamos”, enfatiza o proprietário.

DESTAQUE

Aquatec Purificadores de Água

Endereço: Rua Coronel Souza Franco, 795, Centro – Mogi das Cruzes

Telefone: (11)2378-6237

Instagram: @aquatecpurificadores

Foto 1 – A loja está pronta para receber os clientes e mostrar os melhores purificadores de água da região

Foto 2 – Lucas Júnior, Lucas Souza, Rose Souza e Gabriel Souza são os idealizadores da Aquatec