Após vitória no Paulista de Hóquei, sub-18 do Sesi Mogi busca o tri no Nacional

As equipes de hóquei do Sesi de Mogi das Cruzes têm bastante a comemorar. Depois das vitórias no Campeonato Paulista de Hockey5’s de Base, em que as categorias femininas e masculinas do sub-15 e sub-18 se sagraram campeãs, agora é hora de se preparar para o Campeonato Nacional masculino de sub-18, que acontece no próximo fim de semana, no Rio de Janeiro.

“As expectativa são boas, iremos em busca do tricampeonato na categoria”, diz o técnico Augusto França, que lembra que, em maio, será o time feminino a competir no nacional, no Rio Grande do Sul.

França, que é responsável pelas três partes do Programa – Atleta do Futuro, Treinamento Esportivo e Rendimento Esportivo – conta que as aulas atendem a comunidade dos 11 aos 17 anos. “Os atletas que se destacam passam para o treinamento esportivo e depois para o rendimento esportivo. Nessas duas categorias, os atletas já começam a disputar campeonatos nacionais e estaduais”, conta.

Os treinos ocorrem no SESI Mogi das Cruzes durante a semana a partir das 15h. Os alunos que querem participar das aulas devem agendar um horário para se matricular.