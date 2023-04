Após empate na estreia, Inter Mogi encara Wimpro dia 15

O Inter Mogi Futsal estreou na Copa LPF 2023 com um empate em casa, por 2 a 2, contra o Itapetinga Futsal, na noite da última quarta-feira (05/04), após sair perdendo por dois gols. O time mogiano também fez sua estreia em sua nova casa, o Ginásio Poliesportivo Municipal José Carlos Miller da Silveira (Professor Tuta), no bairro Nova Mogilar.

Agora, a equipe tem vários dias de preparação para o segundo jogo no certame, que será às 16h do dia 15/04, contra o Wimpro, na quadra do Sindicato dos Metalúrgicos, na cidade de Guarulhos.

Essa é a terceira edição consecutiva em que o futsal mogiano, por força da pandemia, disputa essa categoria. Desde que adquiriu a franquia da Liga Paulista, o futsal da cidade competia na categoria adulta.

Os mogianos estão no Grupo A, e terão como adversários, além do Itapetininga Futsal, o Diadema Futsal, Wimpro Guarulhos, Francisco Morato Futsal e Guararema Futsal. A disputa terá apenas jogos de ida, entre os times da mesma chave.

O jogo

Em uma partida muito equilibrada e aberta, os adversários, comandados pelo técnico Marcio Melo, com muita velocidade e jogadas individuais, saíram na frente do placar. Aos 17m16s do primeiro tempo, o ala Júlio Cesar abriu o placar.

No segundo tempo o jogo continuou franco, com o Itapetininga repetindo a forte marcação do primeiro período. Logo no inicio, a 1m23s, Matheus fez 2 a 0 para os visitantes.

Após ter sofrido o segundo gol, o Inter Mogi passou a exercer uma forte pressão e dominou o jogo. Aos 18m19s, Augusto Matias diminui para os mogianos. Mantendo o domínio da partida e encaixando bem a marcação, o empate acabou saindo com Kelvin aos 14m32s, dando números finais ao placar.

Goleiro promissor

O treinador de goleiros do Inter Mogi, Renan Elias, elogiou a atuação do goleiro Felipe, de 16 anos, que fez sua estreia na equipe. Elias avalia que o garoto não sentiu a pressão do primeiro jogo e nas várias situações de gol, frente a frente com os atacantes adversários, sempre esteve bem. “Os gols sofridos foram erros de marcação da equipe. Foi um jogo seguro por parte do Felipe e estamos no caminho certo, completou

Para o preparador físico, Luiz Alencar, a parte física da equipe foi positiva. “Estou satisfeito. A preparação permitiu sair do resultado adverso e obter o empate”. Segundo ele, alguns fatores foram determinantes e acabaram influenciando no rendimento físico, como por exemplo, a tensão da estreia. “A equipe sentiu o cansaço da pré-temporada, o que é natural por estar a vindo de uma intensidade alta nesse período, completou.

A única baixa do Inter Mogi nesse jogo de estreia foi o pivô Fabio, que voltou a sentir uma contusão antiga e está entregue aos cuidados do médico do time, Felipe Lapa.