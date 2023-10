Após briga em jogo, deputado cearense propõe CPI da Violência no Futebol

O deputado estadual Carmelo Neto (PL-CE) protocolou na manhã dessa 5ª feira (5/10) uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), a violência frequente no âmbito do futebol. A providência vem dias depois do Fortaleza Esporte Clube, finalista da copa sul-americana, romper parcerias institucionais com duas torcidas organizadas que protagonizaram uma briga, em frente à sede do clube, e que resultou no assassinato de um torcedor.

No primeiro jogo da semi-final entre Fortaleza e Corinthians, na Arena NeoQuimica, em São Paulo, duas torcidas organizadas do time fortalezense se envolveram em cenas de violência que repercutiram em todo o País.

Nessa 3ª feira (3/10), após o jogo que eliminou o Corinthians do campeonato sul-americano, o hotel onde os jogadores estavam, em Fortaleza, foi invadido por torcedores da torcida organizada do time paulista. Em março deste ano, um torcedor do Ceará Sporting Club foi morto a pauladas, após ser cercado e espancado por outro grupo rival, antes do início de um jogo na Arena Castelão.

Já no último clássico-rei entre Fortaleza e Ceará, 321 cadeiras foram quebradas, contabilizando um prejuízo de R$ 151.833,00 aos cofres dos times.

Segundo Carmelo Neto, “o intuito da CPI é identificar, processar e punir os CPFs daqueles que cometem crimes de violência no âmbito do futebol”. O deputado autor do requerimento que prevê a CPI também destacou que a Assembleia Legislativa trabalhará por um protocolo de segurança nos estádios e afirmou que “para isso, precisamos individualizar as condutas e punir ao rigor da lei”.